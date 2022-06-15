В ГД прокомментировали слова главы "Ростеха" о бессмысленности тотального импортозамещения

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Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев поддержал позицию генерального директора "Ростеха" Сергея Чемезова о нецелесообразности попыток "замещать все". По его мнению, в полном отказе от импорта нет необходимости.

"Ни одна страна мира, какими бы она ни обладала ресурсами, не способна обеспечить всю номенклатуру даже в такой области, как электронно-компонентная база. Эта невозможность объясняется нецелесообразностью", – приводит его слова "Говорит Москва".

Политик подчеркнул важность поиска альтернативных поставщиков и формирования складских запасов.

По его словам, существуют сегменты, где необходимо обеспечить технологический суверенитет, например производство современных средств вооружений.

"Кооперация с надежными поставщиками не просто является незазорной, а является полезной, повышающей конкурентоспособность нашей гражданской продукции", – отметил Гутенев.

Ранее руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что Россия должна оставаться частью глобального мира, несмотря на "предательство" Запада. Он пояснил, что считает экономически нецелесообразными попытки "замещать все". По его словам, России необходим технологический суверенитет в сфере критически важных технологий, влияющих на национальную безопасность страны.

