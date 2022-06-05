Собянин рассказал о работе столичной промышленности по импортозамещению

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В условиях санкционного давления и проблем с логистикой практически все отрасли российской промышленности стали работать на импортозамещение. Данное направление деятельности стало приоритетным и для промышленных предприятий Москвы, заявил Сергей Собянин.

"Благодаря активному промышленному росту последних лет у нас есть возможность снизить зависимость от импорта. Например, компания "Галвент" успешно выпускает вентиляционное оборудование любой сложности. Группа компаний "Лазеры и аппаратура" создала полный цикл производства и поддержки серийного и специального лазерного оборудования", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.



По словам Собянина, в столице работает более 3 тысяч предприятий обрабатывающей промышленности, 600 радиоэлектронных и приборостроительных предприятий, около 200 предприятий медицинской промышленности, а также более 200 предприятий по производству продуктов питания и напитков.



"Также в столице производят роботов, 3D-принтеры, лифты, детали двигателей, стройматериалы, проектируют самолеты, ракета-носители и многое другое", – продолжил Собянин.



Он отметил, что центр инноваций SIU System имеет 15 российских 3D-принтеров, с помощью которых производит новые детали для промышленного оборудования, а компания "Москабельмет" производит силовые кабели полностью из отечественных материалов.

"Его продукцию мы использовали при строительстве московского метро", – пояснил мэр.

Ранее Собянин решил снизить ставку по льготным кредитам для компаний промышленности с 11 до 9%. Данная мера коснется не только новых заемщиков, но и ранее одобренных кредитов. Максимальный размер кредита до 1 миллиарда рублей предусмотрен для промпредприятий, реализующих инвестпроекты.