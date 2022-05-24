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Мэр Москвы

14:10

Собянин снизил ставку по льготным кредитам промышленности с 11 до 9%

мэр Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял решение о снижении с 11 до 9% ставки по льготным кредитам для компаний промышленности.

"Правительство Москвы снизит ставку по льготным кредитам для предприятий и организаций реального сектора экономики с 11 до 9%, для предприятий строительной отрасли – с 12 до 9%", – отметили в пресс-службе.

При этом ставки снизят не только для новых заемщиков, но и по ранее одобренным кредитам.

Заявки на льготные кредиты на общую сумму около 108 миллиардов рублей на данный момент одобрены Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства, который является оператором программы. При этом более 3 миллиардов рублей составит объем бюджетных компенсаций процентных ставок по этим кредитам.

Уточняется, что московские предприятия и организации, работающие в отраслях обрабатывающей промышленности, здравоохранения, образования, предоставления гостиничных и социальных услуг, общественного питания, и других будут иметь возможность получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств в объеме до 500 миллионов рублей. Условиями для их получения являются регистрация компании в Москве, осуществление деятельности не менее двух лет, а также отсутствие задолженности по уплате налогов и нахождение в процессе банкротства.

Максимальный размер кредита до 1 миллиарда рублей предусмотрен для промпредприятий, реализующих инвестпроекты. Льготное кредитование для застройщиков предусмотрено при реализации проектов строительства или реконструкции нежилой недвижимости. При этом инвестору необходима регистрация и осуществление деятельности в столице, наличие земельного участка в собственности или на праве долгосрочной аренды и разрешение на строительство.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление об автоматическом продлении статусов промкомплексов и технопарков для получения ими налоговых льгот.

Обладатели данных статусов освобождаются от необходимости подтверждать соответствие установленным критериям (уровень средней зарплаты, объем выручки, инвестиций и других).

Автоматическое продление статусов позволит сохранить городские льготы по налогам на прибыль и имущество, земельным платежам, а также пользоваться другими мерами поддержки.

Собянин анонсировал новые меры поддержки столичной промышленности

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