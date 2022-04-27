Собянин утвердил автоматическое продление статусов промкомплексов и технопарков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в 2022 году статусы промкомплексов и технопарков продлят автоматически, чтобы они могли получить налоговые льготы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы приняло решение об автоматическом продлении в 2022 году статусов промышленного комплекса, технопарка, индустриального (промышленного) парка, управляющей компании и якорного резидента технопарка, инвестиционного приоритетного проекта города", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что обладатели данных статусов освобождаются от необходимости подтверждать соответствие установленным критериям (уровень средней зарплаты, объем выручки, инвестиций и других).

Автоматическое продление статусов позволит сохранить городские льготы по налогам на прибыль и имущество, земельным платежам, а также пользоваться другими мерами поддержки.

Уточняется, что на сегодняшний день специальные статусы промкомплекса, технопарка, якорного резидента имеют 122 компании, в том числе 64 промкомплекса, 41 технопарк и 17 якорных резидентов, в которых работают около 130 тысяч человек.

В пресс-службе подчеркнули, что общий объем инвестиций в развитие этих компаний за последние пять лет составил около 112 миллиардов рублей, а общий объем налоговых льгот – 3,9 миллиарда рублей в год.

Также в городе реализуются 13 инвестиционных приоритетных проектов, в рамках которых планируется создать около 11 тысяч рабочих мест. Прогнозируется, что объем инвестиций по этим проектам превысит 36 миллиардов рублей. Общий объем налоговых льгот с 2018 года составил 461 миллион рублей.

В пресс-службе добавили, что об автоматическом продлении специальных статусов попросило предпринимательское сообщество. Принятое решение является частью мер по обеспечению устойчивого функционирования столичной экономики в условиях западных санкций.

Ранее Сергей Собянин сообщил о снижении ставки по льготным кредитам промышленности с 15 до 11%. По словам мэра Москвы, данное решение будет хорошим подспорьем для предприятий. Он также отметил, что в нынешних санкционных условиях необходимо поддерживать промышленность, в том числе предприятий по изготовлению кондитерских и хлебобулочных изделий.

По словам мэра, пищевая промышленность в столице играет значительную роль в обеспечении продовольствием как москвичей, так и большого количества регионов. Он отметил, что, несмотря на сложные условия, объем инвестиций увеличился почти в 3 раза.

