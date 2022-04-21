Собянин: ставка по льготным кредитам промышленности будет снижена с 15 до 11%

15:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин сообщил о снижении ставки по льготным кредитам промышленности с 15 до 11%. По словам мэра Москвы, данное решение будет хорошим подспорьем для предприятий.
Он также отметил, что в нынешних санкционных условиях необходимо поддерживать промышленность, в том числе предприятий по изготовлению кондитерских и хлебобулочных изделий.
"Действуют все наши льготы, которые мы определили для предприятий, которые вошли в промкомплексы. Это льготы по налогу на имущество, налогу на землю, на прибыль, субсидии для новых инвестиционных проектов. Все это работает. Помимо этого, ввели дополнительное субсидирование льготного кредитования", – рассказал Собянин при посещении Мелькомбината № 3.
По словам мэра, пищевая промышленность в столице играет значительную роль в обеспечении продовольствием как москвичей, так и большого количества регионов. Он отметил, что, несмотря на сложные условия, объем инвестиций увеличился почти в 3 раза.
Отдельную благодарность за работу Сергей Собянин выразил коллективу Мелькомбината № 3.
"Здесь периодически встречаемся с Людмилой Николаевной, с коллективом, обсуждаем проблемы предприятий, в том числе и поддержку инвестиционных планов, в частности развитие, строительство новых мощностей, инфраструктуры, логистики, обеспечение железнодорожным транспортом – такая проблема, с которой мы столкнулись в связи с реконструкцией железных путей", – добавил он.
Правительство Москвы до этого утвердило программу льготного кредитования промышленности. Заявки уже подали 64 производителя. Также было принято решение об автоматическом продлении на год специальных статусов промышленного комплекса и технопарка.
Ранее Сергей Собянин поручил реализовать меры поддержки владельцев нестационарных торговых объектов. Власти приняли решение снизить размеры обеспечительных платежей для владельцев нестационарных торговых объектов с шести до одного ежемесячного платежа, сложившегося по результатам торгов, проведенных до 5 апреля.
Собянин: ставка по льготным кредитам промышленности будет снижена с 15 до 11%
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