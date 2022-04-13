10:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин одобрил программу льготного онлайн-кредитования малого и среднего бизнеса.
Уточняется, что субъекты малого и среднего бизнеса смогут получить онлайн-кредиты по конечной ставке 13,5% на любые цели. Максимальный размер кредита составит 5 миллионов рублей. Срок субсидирования процентной ставки равен девяти месяцам.
Чтобы оформить онлайн-кредит, не потребуется предоставление залога, поручительств и длительного сбора бумаг. Обычно все документы уже есть у кредитной организации, в которой открыт расчетный счет. Если гражданин подает заявку первый раз, то ему нужен будет только паспорт и учредительные документы.
Оформить льготный кредит можно через интернет-банк в течение 1–3 дней. Проверка сведений заемщика и принятие решения происходят автоматически.
На сегодняшний день получить онлайн-кредиты можно в восьми банках, среди которых Сбербанк, Банк ВТБ, Промсвязьбанк, банк "Открытие", Совкомбанк, Альфа-Банк, "Тинькофф банк" и МСП Банк.
Ранее столичный кабмин заключил соглашения о предельной процентной ставке по кредитам для промышленных предприятий города с 10 банками. В случае кредитования именно в этих банках предприниматели будут платить не более 15 процентов годовых. Оставшуюся часть компенсирует Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.
Собянин одобрил программу льготного онлайн-кредитования малого и среднего бизнеса
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