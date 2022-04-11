Малый и средний бизнес арендовал у Москвы 83 помещения с начала года

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За I квартал 2022 года (январь – март) предприниматели в Москве арендовали у города 83 нежилых помещения. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"По итогам специальных торгов для малого и среднего бизнеса и самозанятых за три месяца 2022 года предприниматели заключили с городом 83 договора аренды нежилой недвижимости общей площадью 4,6 тысячи квадратных метров", – заявил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что с 2017 года бизнес арендовал у города 1 718 объектов общей площадью 91 тысяча квадратных метров на льготных условиях.

Специальные торги по аренде недвижимости проводятся для самозанятых и компаний, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Начальная ставка для подвальных помещений – тысяча рублей за квадратный метр в год, для надземных – 5 тысяч рублей за квадратный метр.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что льготной ставкой чаще всего пользовались на северо-западе Москвы (17 помещений). 15 и 14 помещений арендовали на юге и западе столицы соответственно.

Гаман напомнил, что объекты на данных торгах имеют свободное назначение, поэтому могут использоваться на усмотрение арендатора, но с учетом требований законодательства и технических регламентов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в рамках введения мер поддержки бизнеса предприниматели, арендовавшие землю у города, смогли отсрочить платежи по рассрочке за II квартал 2022 года на сумму 1,4 миллиарда рублей.