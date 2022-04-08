Ефимов: арендаторы столичной земли получили отсрочку платежей на 1,4 млрд руб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В рамках столичных мер поддержки бизнеса предприниматели смогли отсрочить платежи по рассрочке за II квартал 2022 года на сумму 1,4 миллиарда рублей. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Арендаторы городской земли, предоставленной для строительства без проведения торгов, могут отсрочить платежи по рассрочке за II квартал 2022 года на шесть месяцев. На данный момент такой мерой воспользовались уже 27 арендаторов", – сказал он.

При этом общая сумма перенесенных платежей может достигать 5,6 миллиарда рублей. Как отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман, воспользоваться данной мерой поддержки могут в том числе собственники земельных участков при изменении вида разрешенного использования на строительство. Это, по его словам, позволит снизить траты компаний на реализацию градостроительных проектов.

В конце марта правительство Москвы установило мораторий на повышение арендных ставок на земельные участки и нежилые объекты, находящиеся в городской собственности. Арендаторы нежилых помещений могут получить отсрочку по уплате аренды за второй квартал текущего года до 31 декабря 2022 года. А арендаторы земельных участков, предоставленных для целей строительства, – беспроцентную отсрочку по оплате арендной платы за первый год срока аренды земельного участка в части уплаты арендных платежей за II квартал 2022 года сроком на шесть месяцев.

