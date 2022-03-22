Собянин утвердил меры поддержки застройщиков и арендаторов городской недвижимости

17:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Правительство Москвы приняло ряд изменений в нормативные правовые акты о снижении арендной платы, предоставлении отсрочек для арендаторов земельных участков и нежилых помещений. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Документом устанавливается мораторий на повышение арендных ставок на земельные участки и нежилые объекты, находящиеся в городской собственности. Арендаторы нежилых помещений получат отсрочку по уплате аренды за второй квартал текущего года до 31 декабря 2022 года.
"Арендаторы земельных участков, предоставленных для целей строительства, получат беспроцентную отсрочку по оплате арендной платы за первый год срока аренды земельного участка в части уплаты арендных платежей за II квартал 2022 года сроком на шесть месяцев", – говорится в сообщении.
Собственники участков, которые меняют вид использования для строительства, получат аналогичную отсрочку.
Кроме того, арендная плата в 1 рубль в год устанавливается за участки для проектирования и строительства объектов промышленно-производственного назначения. Также снижается ставка до 9,5% при предоставлении рассрочки за оформляемые в аренду для строительства участки. Эта же ставка будет действовать для платежей за изменения вида разрешенного использования участков.
"По обращениям арендаторов земельных участков, оформленных для целей строительства, ставка арендной платы, установленная в рамках прогрессирующей шкалы на текущий год, сохранится и в следующем году", – говорится в сообщении.
Помимо этого, срок предоставления банковской гарантии продлевается на шесть месяцев в случае предоставления личного поручительства бенефициара для собственников земельных участков. Для собственников участков, которые заключили соглашение о создании мест приложения труда, предусматривается возврат банковской гарантии, предоставленной ранее при оформлении рассрочки по платежам за изменения вида участка.
Добросовестным арендаторам нежилого фонда не нужно будет предоставлять обеспечительные платежи.
"В части программы создания мест приложения труда приняты решения: продлить срок предоставления банковской гарантии на шесть месяцев и исключить при определении размера банковской гарантии привязку к ключевой ставке ЦБ, установить возможность продления на шесть месяцев сроков исполнения обязательств инвестора без применения штрафных санкций", – говорится в сообщении.
Собянин также подписал постановление о выделении семи миллиардов рублей на оказание адресной помощи москвичам, оказавшимся в трудной ситуации. На помощь смогут рассчитывать горожане, которые оказались в сложных условиях из-за утраты кормильца, различных ЧП или потери работы, а также снижения дохода ниже прожиточного минимума в случае, если речь идет о семьях с детьми.
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