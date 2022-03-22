Собянин учредил гранты на пилотное тестирование инновационных разработок

17:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин подписал постановление о выделении грантов на проведение пилотных тестирований инновационных продуктов. Об этом по итогам заседания президиума правительства города сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Размер грантов на каждое тестирование составит до 2 миллионов рублей. Полученные средства могут быть использованы для компенсации затрат на логистику, страхование, сертификацию, расходные и комплектующие материалы, оплату труда, ремонт и техническое обслуживание, а также аренду дополнительного оборудования, необходимого для апробации разработки.
Программа пилотного тестирования инновационных решений реализуется в Москве с 2019 года. Она позволяет разработчикам проводить испытания новых технологий и продуктов в реальных или максимально приближенных к реальным условиях, благодаря чему становится возможным своевременно устранить выявленные проблемы и оценить рыночный потенциал продукта.
Претендовать на грант может любая технологическая компания или стартап, занимающиеся разработкой и выпуском новых продуктов, технологий или программного обеспечения.
Провести тестирование можно на базе 60 площадок городской инфраструктуры. В их числе 24 организации здравоохранения и социального обслуживания, 12 культурно-досуговых и четыре образовательных учреждения, а также технопарки, учреждения в сфере ЖКХ и транспорта и ряд других организаций.
Прием заявок на получение грантов стартует в апреле 2022 года.
В пресс-службе добавили, что за предыдущие два года в рамках программы было инициировано более 180 пилотных испытаний, позволивших технологическим компаниям привлечь инвестиции в объеме более 650 миллионов рублей, а также заключить контракты на общую сумму порядка 220 миллионов рублей.
Решение о расширении программы пилотных тестирований инноваций, принятое в этом году, является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.
Ранее Собянин подписал постановление о выделении дополнительных 7 миллиардов рублей на оказание адресной помощи москвичам, оказавшимся в трудной ситуации. На помощь смогут рассчитывать горожане, которые оказались в сложных условиях из-за утраты кормильца, различных ЧП или потери работы, а также снижения дохода ниже прожиточного минимума в случае, если речь идет о семьях с детьми.
Собянин рассказал о мерах поддержки производителей продовольственных товаров
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: