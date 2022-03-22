Собянин учредил гранты на пилотное тестирование инновационных разработок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал постановление о выделении грантов на проведение пилотных тестирований инновационных продуктов. Об этом по итогам заседания президиума правительства города сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Размер грантов на каждое тестирование составит до 2 миллионов рублей. Полученные средства могут быть использованы для компенсации затрат на логистику, страхование, сертификацию, расходные и комплектующие материалы, оплату труда, ремонт и техническое обслуживание, а также аренду дополнительного оборудования, необходимого для апробации разработки.

Программа пилотного тестирования инновационных решений реализуется в Москве с 2019 года. Она позволяет разработчикам проводить испытания новых технологий и продуктов в реальных или максимально приближенных к реальным условиях, благодаря чему становится возможным своевременно устранить выявленные проблемы и оценить рыночный потенциал продукта.

Претендовать на грант может любая технологическая компания или стартап, занимающиеся разработкой и выпуском новых продуктов, технологий или программного обеспечения.

Провести тестирование можно на базе 60 площадок городской инфраструктуры. В их числе 24 организации здравоохранения и социального обслуживания, 12 культурно-досуговых и четыре образовательных учреждения, а также технопарки, учреждения в сфере ЖКХ и транспорта и ряд других организаций.

Прием заявок на получение грантов стартует в апреле 2022 года.

В пресс-службе добавили, что за предыдущие два года в рамках программы было инициировано более 180 пилотных испытаний, позволивших технологическим компаниям привлечь инвестиции в объеме более 650 миллионов рублей, а также заключить контракты на общую сумму порядка 220 миллионов рублей.

Решение о расширении программы пилотных тестирований инноваций, принятое в этом году, является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.

Ранее Собянин подписал постановление о выделении дополнительных 7 миллиардов рублей на оказание адресной помощи москвичам, оказавшимся в трудной ситуации. На помощь смогут рассчитывать горожане, которые оказались в сложных условиях из-за утраты кормильца, различных ЧП или потери работы, а также снижения дохода ниже прожиточного минимума в случае, если речь идет о семьях с детьми.