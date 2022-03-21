Собянин рассказал о планах развития медицинской инфраструктуры в Москве

21 марта, 20:04
Фото:Агентство "Москва"/пресс-служба мэра и правительства столицы/Владимир Новиков
В ближайшие годы в столице планируют построить больше 1 миллиона квадратных метров объектов здравоохранения. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что среди крупных проектов развития медицинской инфраструктуры в городе – лечебно-диагностический комплекс московского клинического научного центра имени Логинова.
"Здесь будут оказывать высокотехнологичную помощь и лечить самые сложные случаи онкологических заболеваний", – рассказал Собянин.
Также, по словам градоначальника, в числе проектов новый лечебный комплекс инфекционной больницы № 1, который готов на 60%. Он состоит из трех корпусов, лечить в которых будут взрослых и детей.
Еще один объект медицинской инфраструктуры – многопрофильный лечебный комплекс в детской городской клинической больнице святого Владимира. На его базе планируют открыть отделения хирургии, в том числе нейрохирургии, реанимации, интенсивной терапии, травматолого-ортопедии и ряд других направлений.
Входит в проекты и сеть скоропомощных комплексов при пяти городских стационарах.
"Они позволят на совершенно новом уровне оказывать экстренную помощь пациентам. Планируем завершить строительство уже в этом году", – заключил мэр.
Ранее сообщалось, что в операционный блок НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского поставили шесть лапароскопических стоек последнего поколения. Новое оборудование позволит врачам проводить сложные операции с минимальной травматизацией пациента, поскольку аппараты обладают усовершенствованной системой визуализации.
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