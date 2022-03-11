Более 10 соцобъектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2022 года

11:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
С начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 12 социальных объектов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Строительство новых объектов социальной инфраструктуры он назвал одним из приоритетов градостроительной политики города. С января в столице появились пять новых детских садов, одна школа, два объекта медицины, три спортивных сооружения и один объект культуры.
Бочкарев отметил, что эти учреждения дадут городу порядка тысячи рабочих мест. Заммэра также рассказал, что семь из введенных в этом году соцобъектов возвели за счет внебюджетных средств.
Ранее сообщалось, что с начала 2021 года в Москве ввели в эксплуатацию более 70 социальных объектов. В городе было построено 75 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. При этом 60% из них возвели инвесторы.
Кроме того, с начала 2021 года инвесторы приобрели у города 1 302 объекта нежилой недвижимости. Это на 45% больше, чем в прошлом году. Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, спрос на столичную недвижимость со стороны инвесторов растет.
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