В Москве утвердили перечень недвижимости, облагаемой налогом по кадастровой стоимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве утвержден перечень объектов нежилой недвижимости, по которым налог на имущество в будущем году будет рассчитываться по кадастровой стоимости, рассказал руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

По его словам, в список вошли объекты общепита и бытового обслуживания, торговые и офисные помещения – всего около 37,5 тысячи объектов общей площадью 96,7 миллиона квадратных метров.

"По сравнению с 2021 годом число объектов в перечне увеличилось на 5,4%. Критерии их включения остались прежними. Расширение перечня связано с плановой работой Госинспекции по недвижимости по выявлению дополнительных объектов, фактически используемых для торгово-офисных целей", – приводятся слова Пуртова на портале мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что в столице с 2014 года начался перевод торгово-офисной недвижимости на налогообложение по кадастровой стоимости объектов. Таким образом, отражается реальная стоимость помещений. Для того чтобы переход был плавным, город установил пониженные налоговые ставки – от 0,9% в 2014 году до 2% с 2023 года.

Также в Москве создана сбалансированная система льгот для включенных в перечень торгово-офисных объектов, относящихся к социально значимым или производственным сферам деятельности с более низкой доходностью по сравнению с коммерческой недвижимостью. Так, в прошлом году бизнесу предоставили налоговые льготы на 10,4 миллиарда рублей.



Ранее сообщалось, что Госинспекция по недвижимости составила перечень зданий и помещений, владельцы которых должны платить налог по кадастровой стоимости. К ним относятся здания и сооружения, в которых более 20% площади используется для объектов торговли, общепита и бытового обслуживания, а также офисов.