Кадастровые номера присвоили еще пяти домам по программе реновации в столице

12:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Управление Росреестра присвоило кадастровые номера еще пяти домам по программе реновации. Они находятся в разных округах города, приводит Агентство "Москва" заявление представителей ведомства.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии также зарегистрировала первое право собственности в новостройках. Дома расположены по адресам улица Нарвская, дом 5А; проезд Дежнева, дом 8; 1-й Стрелецкий проезд, дом 18; Зеленый проспект, дом 93А и 5-й Рощинский проезд, дом 1.
Во всех пяти домах общей площадью более 60 тысяч квадратных метров зарегистрировали право собственности столицы и Фонда реновации жилой застройки на первые квартиры. В результате жители 637 квартир скоро смогут оформить права и начать переезд.
Руководитель управления Игорь Майданов добавил, что за все время действия программы реновации поставлено на кадастровый учет 82 дома общей площадью более 1,8 миллиона квадратных метров.
Ранее началось строительство дома в Бескудниковском районе в рамках программы реновации. Сейчас там огораживают строительную площадку и размещают бытовой городок.
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