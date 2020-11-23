Расселение участников программы реновации началось в Ростокине

10:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В районе Ростокино участники программы реновации начали переезжать новостройку, которая находится по адресу улица Сельскохозяйственная, дом 14. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
"Сюда переедут жильцы, проживающие в пятиэтажке по адресу Проспект Мира, дом 135а. Теперь программа реновации жилищного фонда реализуется в семи районах СВАО", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.
Он отметил, что участникам программы уже направлены уведомления о начале расселения, в том числе в личный кабинет на mos.ru и на электронную почту посредством сервиса "Помощь при переезде в рамках программы реновации".
По словам Левкина, в СВАО заселяются 16 новостроек.
Как ранее рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в 2022 году планируют начать расселение участников программы реновации в дома, построенные на месте бывшего Черкизовского рынка. Он отметил, что в этом районе будут развивать застройку, в том числе для программы реновации. На сегодняшний день строятся два пятисекционных дома на 840 квартир, а еще на двух участках разрабатывается градостроительная документация и проекты планировки.
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