Расселение участников программы реновации началось в Ростокине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В районе Ростокино участники программы реновации начали переезжать новостройку, которая находится по адресу улица Сельскохозяйственная, дом 14. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Сюда переедут жильцы, проживающие в пятиэтажке по адресу Проспект Мира, дом 135а. Теперь программа реновации жилищного фонда реализуется в семи районах СВАО", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Он отметил, что участникам программы уже направлены уведомления о начале расселения, в том числе в личный кабинет на mos.ru и на электронную почту посредством сервиса "Помощь при переезде в рамках программы реновации".

По словам Левкина, в СВАО заселяются 16 новостроек.



Как ранее рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в 2022 году планируют начать расселение участников программы реновации в дома, построенные на месте бывшего Черкизовского рынка. Он отметил, что в этом районе будут развивать застройку, в том числе для программы реновации. На сегодняшний день строятся два пятисекционных дома на 840 квартир, а еще на двух участках разрабатывается градостроительная документация и проекты планировки.