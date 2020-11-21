Расселение в дома на месте бывшего Черкизовского рынка начнут в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расселение участников программы реновации в дома, построенные на месте бывшего Черкизовского рынка, планируют начать в 2022 году, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в районе бывшего Черкизовского рынка будут развивать застройку, в том числе для программы реновации. На сегодняшний день, по его словам, специалисты проводят подготовительные работы.

"В 2022 году мы уже будем объекты по программе реновации сдавать в полном объеме и начнем переселение людей, которые в этом районе проживают в старых домах", – приводит слова Бочкарева Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что строящийся микрорайон на территории бывшего Черкизовского рынка является еще одним местом для развития территорий в пределах МКАД.

По словам Бочкарева, сейчас строятся два пятисекционных дома на 840 квартир, а еще на двух участках разрабатывается градостроительная документация и проекты планировки.

Ранее сообщалось, что по программе реновации на юго-западе Москвы началось заселение 10 домов. Переселение коснулось жителей дома 17, корпуса 1, на улице Гарибальди. Жилье предложено 60 семьям в новостройке по адресу улица Профсоюзная, дом 32.

