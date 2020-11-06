В Москве завершили расселение 8 домов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В октябре в столице закончилось расселение восьми домов по программе реновации, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
"В новые квартиры переехали более 360 семей, проживающих по адресам Варшавское шоссе, дом 80, поселок Армейский, дома 3, 33, 34, 36, улица Лобачевского, дом 36, улица Введенского, дом 5, корпус 3, Дмитровское шоссе, дом 89, корпус 2", – отметил он.
Левкин подчеркнул, что с начала года по программе реновации расселили 35 домов, 9 из которых уже демонтировали. По его словам, на высвобожденных участках будут возведены новые дома для расселения участников программы либо организованы общественные пространства с зонами отдыха.
Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что с момента утверждения программы реновации ввели в эксплуатацию 75 домов. Из них большая часть была передана под заселение. Вице-мэр добавил, что в настоящее время подобраны 464 стартовые площадки, строятся и проектируются еще 259 домов.
Ранее сообщалось, что новый дом по программе реновации построят в Обручевском районе столицы. Строение, которое возводят по индивидуальному проекту, будет рассчитано на 127 квартир. Под самим зданием расположится одноуровневая подземная стоянка.
Также Москомэкспертиза согласовала три проекта жилых домов по программе реновации в Южном административном округе с начала 2020 года. Специалисты проверили проекты на соответствие документации и на полноту данных и уведомили застройщиков о необходимости следовать техрегламенту.
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