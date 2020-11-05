Три проекта жилых домов в ЮАО согласовали с начала года в рамках реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Три проекта жилых домов в Южном административном округе согласовали с начала 2020 года по программе реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов сообщил, что в этих домах будут отделаны свыше 650 квартир.

"Дома будут возведены в трех районах округа: на Севастопольском проспекте в Донском районе, в Пересветовом переулке в Даниловском районе и на улице Речников в Нагатинском Затоне", – заявил Леонов.

Специалисты Мосгосэкспертизы проверили проекты на соответствие документации и на полноту данных. Сообщается, что они также должны отвечать требованиям технических регламентов. Они касаются как архитектурных и конструктивных решений, так и экологическим и касающихся пожарной безопасности требованиям.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что всего с момента запуска реновации 75 жилых домов ввели в эксплуатацию. Большая часть уже отдана под заселение.

Помимо этого, по словам Бочкарева, сейчас в столице работают 464 стартовые площадки в рамках реновации. Также в стадии проектирования находятся 259 домов на 4,3 миллиона квадратных метров.

В частности, недавно ввели в эксплуатацию два дома по программе реновации в районах Марьина Роща и Южное Медведково. Отмечалось, что в зданиях выполнили отделку по стандартам программы, а также подключены инженерные коммуникации.