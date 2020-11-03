Два дома по программе реновации построили в Марьиной Роще и Южном Медведкове

16:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В районах Марьина Роща и Южное Медведково введены в эксплуатацию два жилых дома по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Строения располагаются на Октябрьской улице, владении 105, и в проезде Дежнева, доме 8, соответственно. В домах выполнена отделка по стандартам реновации, подключены необходимые инженерные коммуникации.
Прилегающая к жилым зданиям территория благоустроена и озеленена. Здесь также есть спортивные и детские площадки, зоны отдыха и скамейки.
При строительстве учитывались потребности маломобильных жильцов.
По словам руководителя департамента строительства Рафика Загрутдинова, благодаря программе реновации в Марьиной Роще и Южном Медведкове построят дополнительные детские сады, школы, поликлиники, появятся сервисы в шаговой доступности.
Он также добавил, что в Северо-Восточном административном округе в программу реновации включили 499 домов, утверждены 64 стартовые площадки.
Ранее стало известно, что четыре стартовых дома в ЮЗАО, СВАО и ВАО начнут заселять по программе реновации до конца ноября.
"Москва сегодня": Собянин осмотрел дом в Черемушках, построенный по программе реновации
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