Два дома по программе реновации построили в Марьиной Роще и Южном Медведкове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районах Марьина Роща и Южное Медведково введены в эксплуатацию два жилых дома по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Строения располагаются на Октябрьской улице, владении 105, и в проезде Дежнева, доме 8, соответственно. В домах выполнена отделка по стандартам реновации, подключены необходимые инженерные коммуникации.

Прилегающая к жилым зданиям территория благоустроена и озеленена. Здесь также есть спортивные и детские площадки, зоны отдыха и скамейки.

При строительстве учитывались потребности маломобильных жильцов.

По словам руководителя департамента строительства Рафика Загрутдинова, благодаря программе реновации в Марьиной Роще и Южном Медведкове построят дополнительные детские сады, школы, поликлиники, появятся сервисы в шаговой доступности.

Он также добавил, что в Северо-Восточном административном округе в программу реновации включили 499 домов, утверждены 64 стартовые площадки.

Ранее стало известно, что четыре стартовых дома в ЮЗАО, СВАО и ВАО начнут заселять по программе реновации до конца ноября.

