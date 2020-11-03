Два дома по программе реновации ввели на северо-востоке столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Два дома ввели в эксплуатацию на северо-востоке столицы по программе реновации, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Один расположен на Октябрьской улице, владении 105, второй – в проезде Дежнева, доме 8. В новостройках на 64 и 128 квартир общей площадью более 19 тысяч квадратных метров выполнена отделка, соответствующая стандартам реновации.

На первых этажах расположились входные группы, лифтовые холлы, колясочные, помещения консьержа с санузлом.

Прилегающая территория благоустроена и озеленена. Появились спортивные и детские игровые площадки, зона отдыха для взрослых, скамейки и урны.

Ранее стало известно, что до конца ноября в Зеленограде по программе реновации начнется расселение жителей из пяти старых домов в новостройки. Новые дома располагаются в районах Крюково и Старое Крюково.