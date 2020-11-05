Новый жилой квартал появится на месте промзоны в Хорошёво-Мнёвниках

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Власти Москвы утвердили проект реорганизации промзоны в районе Хорошёво-Мнёвники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Москомархитектуры.

По информации ведомства, на северо-западе столицы появится общественно-деловая зона, площадь которой займет порядка 350 тысяч квадратных метров.

"У жителей района появится комфортное городское пространство для работы и отдыха в непосредственной близости от будущей станции метро "Пресня", – рассказали в Москомархитектуре.

На улице Щеногина, владении 2, появится многофункциональный комплекс с амбулаторией и физкультурно-оздоровительный комплекс, а также жилой квартал.

Проект реорганизации промзоны подразумевает благоустройство, благодаря которому в районе останутся природоохранные зоны и озелененные территории природно-исторического парка "Москворецкий". Кроме того, планируется сохранить природные комплексы в долине реки Ходынки и на Карамышевской набережной.

В процессе благоустройства появятся два новых сквера на улице Свободы, а также зеленая территория на пересечении улиц Расплетина и Маршала Бирюзова.

Проект реорганизации промзоны включает в себя реконструкцию и строительство дорог. В частности, в плане указан участок дороги от 1 до 3 Силикатного проезда.

Мосгосстройнадзор ранее 5 ноября одобрил строительство дома по программе реновации в Марьиной Роще. Жилое здание будет рассчитано на 114 квартир, часть из которых адаптируют для маломобильных граждан.