Новый жилой квартал появится на месте промзоны в Хорошёво-Мнёвниках

14:46
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Власти Москвы утвердили проект реорганизации промзоны в районе Хорошёво-Мнёвники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Москомархитектуры.
По информации ведомства, на северо-западе столицы появится общественно-деловая зона, площадь которой займет порядка 350 тысяч квадратных метров.
"У жителей района появится комфортное городское пространство для работы и отдыха в непосредственной близости от будущей станции метро "Пресня", – рассказали в Москомархитектуре.
На улице Щеногина, владении 2, появится многофункциональный комплекс с амбулаторией и физкультурно-оздоровительный комплекс, а также жилой квартал.
Проект реорганизации промзоны подразумевает благоустройство, благодаря которому в районе останутся природоохранные зоны и озелененные территории природно-исторического парка "Москворецкий". Кроме того, планируется сохранить природные комплексы в долине реки Ходынки и на Карамышевской набережной.
В процессе благоустройства появятся два новых сквера на улице Свободы, а также зеленая территория на пересечении улиц Расплетина и Маршала Бирюзова.
Проект реорганизации промзоны включает в себя реконструкцию и строительство дорог. В частности, в плане указан участок дороги от 1 до 3 Силикатного проезда.
Мосгосстройнадзор ранее 5 ноября одобрил строительство дома по программе реновации в Марьиной Роще. Жилое здание будет рассчитано на 114 квартир, часть из которых адаптируют для маломобильных граждан.
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