Первый детский сад открылся на территории бывшего ЗИЛа

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Первый детский сад на 95 малышей открылся на территории бывшего ЗИЛа, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Дошкольное образовательное учреждение расположено по адресу улица Архитектора Щусева, дом 7.

В новом детском саду для ребят будет работать школа современных танцев, также воспитанники смогут посещать занятия по основам экономики, игровой информатики, астрономии, кораблестроения, будут изучать английский и китайский языки.

В здании оборудован собственный пищеблок. Также имеются большой музыкальный зал и площадка для прогулок на свежем воздухе.

Уточняется, что в дошкольном учреждении для детей возможно 11-часовое пребывание, но родители смогут оставлять их в саду вечером и ночью.

Ранее сообщалось, что по программе реновации в Рязанском районе столицы планируют построить детский сад и две школы. По словам главы Депстроя Рафика Загрутдинова, жители района смогут пользоваться качественной и социально ориентированной городской средой.

Также стало известно, что в Нагорном районе столицы возведут три детских сада и две школы. Помимо строительства жилья и соцобъектов, запланировано развитие транспортной инфраструктуры, благоустройство и озеленение общественных пространств.