Три детсада и две школы построят в Нагорном районе по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Три детских сада и две школы построят по программе реновации в Нагорном районе. Также будут возведены досуговое учреждение и физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

"Все кварталы реновации направлены на обеспечение жителей необходимыми объектами социальной инфраструктуры", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

По его словам, от программы реновации "выиграют не только жители сносимых пятиэтажек, но и жители всех домов в районе". Благодаря реновации в жилых кварталах появятся новые социальные, спортивные и культурные объекты, пояснил Загрутдинов.

Помимо строительства жилья и соцобъектов, запланировано развитие транспортной инфраструктуры, благоустройство и озеленение общественных пространств.

Ранее сообщалось, что в Можайском районе столицы по программе реновации построят 11 социальных объектов. В частности, в кварталах с 67-го по 69-й запланировано строительство поликлиники.

Еще два детских сада на 150 мест каждый возведут в кварталах 78–80 и 107–110. Кроме того, в районе появится новый корпус городской клинической больницы имени Жадкевича.