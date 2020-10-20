Три детсада и две школы построят в Нагорном районе по программе реновации

16:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Три детских сада и две школы построят по программе реновации в Нагорном районе. Также будут возведены досуговое учреждение и физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.
"Все кварталы реновации направлены на обеспечение жителей необходимыми объектами социальной инфраструктуры", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.
По его словам, от программы реновации "выиграют не только жители сносимых пятиэтажек, но и жители всех домов в районе". Благодаря реновации в жилых кварталах появятся новые социальные, спортивные и культурные объекты, пояснил Загрутдинов.
Помимо строительства жилья и соцобъектов, запланировано развитие транспортной инфраструктуры, благоустройство и озеленение общественных пространств.
Ранее сообщалось, что в Можайском районе столицы по программе реновации построят 11 социальных объектов. В частности, в кварталах с 67-го по 69-й запланировано строительство поликлиники.
Еще два детских сада на 150 мест каждый возведут в кварталах 78–80 и 107–110. Кроме того, в районе появится новый корпус городской клинической больницы имени Жадкевича.
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