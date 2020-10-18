Восемь детских садов и 16 школьных корпусов планируется построить в Москве до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Миш

В 2020 году в Москве ввели в эксплуатацию 25 новых образовательных комплексов. В настоящее время в городе продолжается строительство многих социальных объектов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, в районе Солнцево в конце 2020 года планируется сдать в эксплуатацию корпус школы № 1002 на 300 учащихся. В настоящее время идет прокладка инженерных сетей и внутренняя отделка помещений. Ожидается, что первых учеников школа сможет принять в 2021 году.

Корпус оборудуют необходимыми кабинетами. Также там расположат класс астрономии, экспериментальную лабораторию для изучения робототехники и 3D-моделирования, научный театр, спортзал, актовый зал, фотокиностудию, библиотеку и медиатеку, столовую и другие помещения. Площадь объекта составит 5,5 тысячи квадратных метров.

На севере Москвы, в Левобережном районе, также до конца года появится школа на 1900 мест. Она будет секционной для учеников разных классов. Так, в здании оборудуют кабинеты, библиотеку, большой актовый зал на 900 мест, три спортзала, фотокиностудию, ИТ-полигон. Территорию вокруг школы благоустроят. На ней обустроят зону отдыха для учеников, футбольное поле и баскетбольную площадку.

На Новокосинской улице уже построили корпус ГБОУ "Школа Новокосино", рассчитанный на 400 мест. В настоящее время объект готовят к открытию.

Здание предназначено для профильного и предпрофильного обучения школьников 8 – 11-х классов. В нем будут оборудованы лаборатории для медицинских классов, а также другие необходимые для обучения помещения.

Также готовая школа на 1300 мест находится возле деревни Николо-Хованское. Ее построили на средства инвестора. Ввод в эксплуатацию запланирован на будущий год. Здание состоит из трех блоков, в каждом из которых расположены соответствующее помещения.

В Москве возводят и социальные центры и поликлиники. Так, в Котловке появится территориальный центр социального обслуживания (ТЦСО). Он предназначен для оказания социальных услуг и занятий в кружках по интересам.

Предполагается, что ежедневно центр сможет принимать порядка 200 посетителей, для которых будут оборудованы гостиная с домашним кинотеатром, массажными креслами и настольными играми, тренажерный зал и бильярдная, медицинский кабинет, кабинет психолога и многое другое. Также будут функционировать кабинеты социальной работы.

Два медицинских учреждения появятся в Солнцеве, на пересечении улиц Волынской и Авиаторов, и на 1-й Напрудной улице соответственно. Предполагается, что поликлиника в Солнцеве будет рассчитана на 750 посещений в смену взрослых и детей. Вторым объектом является корпус с терапевтическим и хирургическим отделениями для поликлиники № 218.

В Печатниках скоро откроется новое здание детской школы искусств имени М.И. Глинки. Объект рассчитан на 300 учеников. Он оборудован необходимыми классами, а также костюмерной и помещениями под хранение музыкальных инструментов и реквизита.

В Ломоносовском районе до конца года планируется завершить строительные работы в школе хореографии и изобразительных искусств. В учреждении дети смогут посещать творческие кружки.

Детский сад на 350 мест, построенный на средства инвестора, появился в поселении Сосенском в ТиНАО. Еще одно учреждение для дошкольников планируется открыть в будущем году в районе Соколиная Гора. Объект сможет принять 205 человек.

Всего в столице возвели 397 зданий образовательных учреждений с 2011 года. Их них 253 объекта построены за счет городского бюджета, 144 – средств инвесторов.



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Кроме этого, в городе уделяют внимание и спортивным объектам. Так, в 2021 году в Чертанове Центральном может открыться ФОК с катком, где будут тренироваться воспитанники физкультурно-спортивного объединения "Хоккей Москвы". Кроме этого, в комплексе будут открыты секции хоккея и фигурного катания.

В настоящее время идет работа над внутренними инженерными системами и отделочные работы.

Еще один ФОК откроют в Покровском-Стрешневе. Он будет рассчитан на одновременные занятия порядка 200 человек. Общая площадь объекта составит 9,2 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что 8 социальных объектов построят по программе реновации в Измайлове.

Площадь территории проекта планировки составляет 108,6 гектара. С севера она граничит с Сиреневым бульваром, с юга – ООПТ "Природно-исторический парк Измайлово", с востока и запада – с Измайловским проездом и улицей Вернисажной.