В Обручевском районе построят социальные объекты по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Обручевский район Москвы благоустроят по программе реновации. Там запланировано строительство трех социальных объектов – детского сада, образовательного комплекса и физкультурно-оздоровительного центра. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Для кварталов 26–27 Обручевского района разработан и утвержден проект планировки территории. Согласно документу, в указанных кварталах будут построены образовательный комплекс, в состав которого входят школа и детский сад на 400 и 225 мест соответственно, ДОУ на 300 малышей и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном", – поделился глава ведомства.

Запланирована также реконструкция улиц Гарибальди, Академика Пилюгина и Архитектора Власова. Там же планируют обустроить внутриквартальные проезды с местами для стоянки и облагородить общественные пространства.

Всего в этом районе новые дома обретут жители 17 домов. Стартовая площадка новостройки расположена по адресу: улица Гарибальди, владение 18.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве в настоящее время по программе реновации жилфонда строится и проектируется порядка 250 домов.

Для реализации проекта подобрано 464 стартовых площадки, находящихся во всех административных округах города. Их площадь составляет более 7 миллионов квадратных метров жилья. Местоположение площадок обусловлено расположением пятиэтажек, включенных в программу.

