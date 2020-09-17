Более 250 объектов жилья строят по программе реновации в настоящее время – Бочкарев

15:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве в настоящее время по программе реновации жилфонда строится и проектируется порядка 250 домов. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Программа реновации жилого фонда вошла в активную фазу реализации. С момента старта программы в 2017 году уже построен 61 новый жилой дом общей площадью около 800 тысяч квадратных метров, что позволило запустить переселение. Сегодня одновременно проектируется и строится 254 дома общей площадью около 4 миллионов квадратных метров", – сообщил он.
Заммэра добавил, что для реализации проекта подобрано 464 стартовых площадки, находящихся во всех административных округах города. Их площадь составляет более 7 миллионов квадратных метров жилья. Местоположение площадок обусловлено расположением пятиэтажек, включенных в программу.
"К настоящему времени идет либо уже закончено переселение жителей из 158 старых домов в 57 новостроек. В новые квартиры уже переехали более 20 тысяч человек", – заключил Бочкарев.
Ранее Сергей Собянин посетил построенный по программе реновации новый дом в столичном районе Северное Измайлово. В него переедут жители 13 пятиэтажных домов.
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