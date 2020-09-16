Дом на 131 квартиру строят по программе реновации в Лианозове

13:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Лианозове идет строительство односекционного монолитного дома по программе реновации. Планируется, что здание введут в эксплуатацию в следующем году, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В настоящее время ведется монтаж монолитных конструкций 10 этажа.
Отмечается, что фасады дома облицуют керамогранитом, на них установят короба для кондиционеров, балконы сделают застекленными. На первых этажах дома расположатся аптеки, магазины, сервисные службы и центр информирования граждан. Кроме этого, здание будет оборудовано системами оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.
Всего дом рассчитан на 131 квартиру. Однокомнатных будет 32, двухкомнатных 50 и трехкомнатных 49. Кроме этого, четыре жилых помещения сделают комфортными для маломобильных граждан: в них расширят коридоры и дверные проемы, установят специальную сантехнику.
Также в холле будут построены колясочная, комната консьержа, кладовая, пространство для почтовых ящиков. В лифтах установят визуальные и тактильные средства информации.
Вокруг дома произведут озеленение территории. Также установят детскую и спортивную площадки и зону отдыха. Для автомобилистов оборудуют подземную парковку и открытую плоскостную стоянку.
"В районе Лианозово новые квартиры получат жители пяти сносимых домов площадью 15 тысяч квадратных метров. Программа реновации утверждена в августе 2017 года, в нее включено 5174 дома. Благодаря программе 350 тысяч московских семей – более миллиона человек – смогут улучшить качество жизни. Квартиры с отделкой комфорткласса получили уже более 18 тысяч москвичей, еще шесть тысяч человек переезжают в новые дома", – рассказал Рафик Загрутдинов.
Ранее сообщалось, что по программе реновации в районе Марьина Роща появится жилой дом на 144 квартиры. Фасады здания облицуют керамогранитными плитами, будет выполнена полная внутренняя отделка квартир.
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