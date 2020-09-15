Дом на 144 квартиры построят по программе реновации в Марьиной Роще

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Жилой дом построят по программе реновации в столичном районе Марьина Роща. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Многоквартирный дом возведут по адресу: улица Анненская, владение 6. В доме оборудуют 144 квартиры, в том числе для маломобильных граждан. Фасады здания облицуют керамогранитными плитами, будет выполнена полная внутренняя отделка квартир.

На первом этаже дома оборудуют помещения общественного назначения. Для удобства жителей в доме и рядом с ним создадут парковочное пространство. Здание оснастят системой охраны входов, тревожной сигнализацией и телевизионной охранной.

Дворовую территорию озеленят и благоустроят. Там расположатся спортивная и детская площадки, а также пространство для отдыха взрослых, добавил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Ранее сообщалось, что в Лефортове по программе реновации идет строительство дома по индивидуальному проекту. В доме будет 106 квартир общей площадью 5,9 тысячи квадратных метров. Фасады здания облицуют фиброцементными панелями и керамогранитными плитами, на них установят декоративные короба под кондиционеры.

На первом этаже разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. Дворовую территорию озеленят и благоустроят.



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