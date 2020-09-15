Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

11:34

Дом на 144 квартиры построят по программе реновации в Марьиной Роще

город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Жилой дом построят по программе реновации в столичном районе Марьина Роща. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Многоквартирный дом возведут по адресу: улица Анненская, владение 6. В доме оборудуют 144 квартиры, в том числе для маломобильных граждан. Фасады здания облицуют керамогранитными плитами, будет выполнена полная внутренняя отделка квартир.

На первом этаже дома оборудуют помещения общественного назначения. Для удобства жителей в доме и рядом с ним создадут парковочное пространство. Здание оснастят системой охраны входов, тревожной сигнализацией и телевизионной охранной.

Дворовую территорию озеленят и благоустроят. Там расположатся спортивная и детская площадки, а также пространство для отдыха взрослых, добавил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Ранее сообщалось, что в Лефортове по программе реновации идет строительство дома по индивидуальному проекту. В доме будет 106 квартир общей площадью 5,9 тысячи квадратных метров. Фасады здания облицуют фиброцементными панелями и керамогранитными плитами, на них установят декоративные короба под кондиционеры.

На первом этаже разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. Дворовую территорию озеленят и благоустроят.

"Это наш город": еще 17 стартовых площадок включили в программу реновации


Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать