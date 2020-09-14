Дом по программе реновации построят в Лефортове

13:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Лефортове по программе реновации идет строительство дома по индивидуальному проекту, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что дом планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. В настоящее время специалисты возводят надземную часть здания, создают внутренние стены и перегородки. Также ведутся работы по подключению к наружным инженерным сетям.
В доме будет 106 квартир общей площадью 5,9 тысячи квадратных метров. Фасады здания облицуют фиброцементными панелями и керамогранитными плитами, на них установят декоративные короба под кондиционеры.
На первом этаже разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. Дворовую территорию озеленят и благоустроят. Там расположатся спортивная и детская площадки, а также пространство для отдыха взрослых.
"В рамках программы реновации в районе предусмотрено строительство трех детских садов, спортивного центра и центра госуслуг. Всего в Лефортове новые квартиры получат жители 40 сносимых домов, для начала переселения подобраны три стартовые площадки", – добавил Загрутдинов.
Ранее сообщалось, что дом по программе реновации построят в Академическом районе. Он будет находиться по адресу улица Новочеремушкинская, владение 27. Общая площадь здания составит более 21 тысячи квадратных метров.
На придомовой территории обустроят детские и спортивные площадки, а также места для отдыха. В квартирах выполнят косметический ремонт, а также установят сантехнику, осветительные приборы, кухонную мойку и плиту.
"Жизнь в большом городе": этапы реновации
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