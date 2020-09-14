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Город

13:38

Дом по программе реновации построят в Лефортове

город строительство реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Лефортове по программе реновации идет строительство дома по индивидуальному проекту, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что дом планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. В настоящее время специалисты возводят надземную часть здания, создают внутренние стены и перегородки. Также ведутся работы по подключению к наружным инженерным сетям.

В доме будет 106 квартир общей площадью 5,9 тысячи квадратных метров. Фасады здания облицуют фиброцементными панелями и керамогранитными плитами, на них установят декоративные короба под кондиционеры.

На первом этаже разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. Дворовую территорию озеленят и благоустроят. Там расположатся спортивная и детская площадки, а также пространство для отдыха взрослых.

"В рамках программы реновации в районе предусмотрено строительство трех детских садов, спортивного центра и центра госуслуг. Всего в Лефортове новые квартиры получат жители 40 сносимых домов, для начала переселения подобраны три стартовые площадки", – добавил Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации построят в Академическом районе. Он будет находиться по адресу улица Новочеремушкинская, владение 27. Общая площадь здания составит более 21 тысячи квадратных метров.

На придомовой территории обустроят детские и спортивные площадки, а также места для отдыха. В квартирах выполнят косметический ремонт, а также установят сантехнику, осветительные приборы, кухонную мойку и плиту.

"Жизнь в большом городе": этапы реновации

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