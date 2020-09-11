Дом по программе реновации построят в Академическом районе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Академическом районе на юго-западе столицы построят дом по программе реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Он будет находиться по адресу: улица Новочеремушкинская, владение 27. В 13-этажном доме будет 204 квартиры. Проектом предусмотрена подземная автостоянка. Общая площадь здания составит более 21 тысячи квадратных метров.

На придомовой территории обустроят детские и спортивные площадки, а также места для отдыха. В квартирах выполнят косметический ремонт, а также установят сантехнику, осветительные приборы, кухонную мойку и плиту.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, благодаря такому подходу жители могут переехать максимально комфортно и без лишних финансовых вложений.

Правительство Москвы утвердило программу реновации в 2017 году. Проект позволит получить новое жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас расселения идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов ранее рассказал, что со старта программы под заселение уже передали 55 домов.