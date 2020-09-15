В Перове построят стартовый дом по программе реновации

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В районе Перово построят стартовый дом по программе реновации, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Отмечается, что площадь здания составит около 22 тысяч квадратных метров. Здание расположится по адресу: улица Плющева, владение 15/3.

"Авторы разделили и облегчили объем за счет контрастной облицовки фасадов: нижние этажи выполнят в темных тонах, а верхние – в светлых. В качестве основного материала решено использовать клинкер", – рассказал первый заместитель председателя ведомства, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В здании на первом этаже расположатся общественные помещения. Жилые квартиры займут остальные этажи, кроме технического. В доме организуют сквозные подъезды. Кроме этого, вокруг здания обустроят тротуары и дорогу.

Ранее сообщалось, что в районе Марьина Роща также по программе реновации построят жилой дом на 144 квартиры. Уточняется, что фасады здания облицуют керамогранитными плитами, будет выполнена полная внутренняя отделка квартир.

