Собянин рассказал о реализации программы реновации в Северном Измайлове

14:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин посетил построенный по программе реновации новый дом в столичном районе Северное Измайлово. В него переедут жители 13 пятиэтажных домов, как сообщает Агентство "Москва".
"Сегодня мы принимаем дом, так что вам дадут возможность посмотреть, выбрать квартиры. Дом качественный, с подземными парковками, с благоустройством. Вообще жители вашего района были одними из главных инициаторов программы реновации. И неслучайно, потому что почти половина района переезжает в новые дома", – заявил мэр Москвы.
Собянин напомнил, что в районе Северное Измайлово сформирован полноценный проект планировки территории. Помимо домов, тут построят новые детские сады, школы, спортивные комплексы и поликлиники. При этом процесс переселения горожан продлится до 2032 года.
Кроме того, мэр обратил внимание на то, что в 2020 году программа реновации значительно продвинулась.
"Этот год такой для нас революционный. Все говорили: "Когда будет обсуждение программы реновации?" Вот она реально в этом году в большинстве районов состоялась".
В новый дом, который уже открыли на улице Константина Федина, в ноябре начнут переезжать 2 тысячи 250 жителей из 13 ранее расселенных домов. Программа реновации затронет порядка 40% жителей района.
На данный момент в Северном Измайлове построены уже четыре дома по программе, еще 12 объектов недвижимости либо разрабатываются, либо уже возводятся.
В начале сентября мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территорий нескольких микрорайонов на востоке столицы. Речь идет о районе Перово, где продолжается разработка программы реновации.
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