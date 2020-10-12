Детский сад на 220 мест открылся в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Детский сад на 220 мест открылся в жилом квартале "Жемчужина Зеленограда". Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
Девелопером проекта является "ПИК". Объект расположен в Зеленограде по адресу Георгиевский проспект, дом 37Б. В трехэтажном корпусе предусмотрены просторные групповые и игровые комнаты с яркими цветовыми акцентами, музыкальный и спортивный залы, комната для развивающих занятий, кабинеты логопеда и психолога.
При возведении здания учитывались потребности людей с ограниченными возможностями. Входы располагаются на уровне земли, в спортзалах предусмотрены специальные места для маломобильных граждан. Во время прогулок на свежем воздухе дети смогут играть на площадках с современным оборудованием.
В пресс-службе Москомстройинвеста добавили, что в следующем году на территории ЖК "Жемчужина Зеленограда" планируют открыть второй детский сад (на 250 мест), а также школу (на 1 100 мест).
"Жемчужина Зеленограда" – это 13 жилых корпусов, которые уже введены в эксплуатацию. Площадь ЖК – 409 тысяч квадратных метров. Завершение строительства запланировано на 2021 год.
Детский сад и современный ФОК по программе реновации возведут в Ломоносовском районе. Здания расположатся в 15-м микрорайоне.
"Это наш город": на севере Москвы введут в эксплуатацию 9 домов по программе реновации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: