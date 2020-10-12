Детский сад на 220 мест открылся в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Детский сад на 220 мест открылся в жилом квартале "Жемчужина Зеленограда". Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Девелопером проекта является "ПИК". Объект расположен в Зеленограде по адресу Георгиевский проспект, дом 37Б. В трехэтажном корпусе предусмотрены просторные групповые и игровые комнаты с яркими цветовыми акцентами, музыкальный и спортивный залы, комната для развивающих занятий, кабинеты логопеда и психолога.

При возведении здания учитывались потребности людей с ограниченными возможностями. Входы располагаются на уровне земли, в спортзалах предусмотрены специальные места для маломобильных граждан. Во время прогулок на свежем воздухе дети смогут играть на площадках с современным оборудованием.

В пресс-службе Москомстройинвеста добавили, что в следующем году на территории ЖК "Жемчужина Зеленограда" планируют открыть второй детский сад (на 250 мест), а также школу (на 1 100 мест).

"Жемчужина Зеленограда" – это 13 жилых корпусов, которые уже введены в эксплуатацию. Площадь ЖК – 409 тысяч квадратных метров. Завершение строительства запланировано на 2021 год.

Детский сад и современный ФОК по программе реновации возведут в Ломоносовском районе. Здания расположатся в 15-м микрорайоне.