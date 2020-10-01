Депутат Мосгордумы Козлов: в Щербинке открылся долгожданный детский сад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутат Мосгордумы Александр Козлов рассказал, что в городском округе Щербинка был открыт детский сад. Парламентарий подчеркнул, что создание социнфраструктуры является одним из важных направлений развития новых территорий, сообщает Агентство "Москва".

Благодаря новым детсадам жители Щербинки смогут сэкономить время, уверен он. "До 30% обращений, поступающих в мой адрес, касаются социальной инфраструктуры ТиНАО: школ, детских садов и поликлиник. Конечно, когда застройщик сдает новое жилье, в кварталах должно быть предусмотрено все", – сказал Александр Козлов.

По словам депутата МГД, одно дошкольное учреждение в Щербинке готово. Еще один детский садик и школа будут готовы принимать ребят уже в следующем году, пояснил депутат.

Четырехэтажную школу на улице 40 лет Октября планируют достроить до конца этого года, уточнил Козлов.

Детский сад на улице Спортивной рассчитан на 280 малышей, его возводили на месте двух старых детских садов, совокупно вмещавших 150 человек. Помимо того, другой детский сад построили на улице Индустриальной.



"Новые районы развиваются с колоссальной скоростью. Школы и детские сады – первое, что нужно семьям, которые покупают здесь жилье", – заключил Александр Козлов.

Ранее говорилось, что количество мест в детсадах и школах ТиНАО выросло вдвое с 2012 года. Также возведено 19 школ (две – на средства Адресной инвестиционной программы Москвы) и 14 объектов здравоохранения (пять – на средства АИП города).