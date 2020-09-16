Собянин рассказал, какие соцобъекты строятся в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин заявил, что приоритет при развитии новых районов, в том числе в ТиНАО, отдан социальным объектам. Об этом говорится на странице главы города в соцсети "ВКонтакте".

"Приоритет в развитии новых жилых районов – в их обеспечении необходимыми социальными объектами: садами, школами, медицинскими учреждениями. Это ключевой принцип в работе с каждым инвестором в любом районе города", – написал градоначальник.

По словам Сергея Собянина, с появлением Троицкого и Новомосковского административных округов инвесторы построили свыше 60 детских садов, школ, а также медучреждений.

Кроме того, мэр столицы уточнил, что на ближайшие годы уже согласовано строительство десятков соцобъектов.

Ранее стало известно, что детсад на 350 мест построят в Некрасовке. Трехэтажное здание будет облицовано светлым керамогранитом с желтыми и оранжевыми вставками.