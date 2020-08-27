Детский сад на 125 мест построили в Красногорске

27 августа, 22:05
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Детский сад на 125 мест достроен в микрорайоне Опалиха в Красногорске, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
Начальник управления Артур Гарибян отметил, что работы выполнены в соответствии с проектной документацией. Площадь нового двухэтажного дошкольного учреждения – более 2 тысяч квадратных метров. В детсаду находятся игровые и спальные комнаты, кабинеты для кружковых занятий, медицинский блок.
Объект строят в рамках нацпроекта "Демография". Застройщиком проекта выступила администрация городского округа, генеральным подрядчиком – ООО "СК Новый век".
В Москве с начала года возвели 10 детсадов за счет инвесторов. Их общая вместимость составила 1 657 мест.
Два объекта откроют до конца 2020-го, еще один примет ребят в 2021 году. Детские сады полностью отвечают требованиям безопасности, в том числе оснащены надежными противопожарными и вентиляционными системами.
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