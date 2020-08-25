Детский сад со спортивным залом построят в Южном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москомархитектура одобрила проект детского сада в Южном Бутове. Здание построят на пересечении улиц Поляны и Скобелевской в рамках реализации проекта комплексной жилой застройки, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь трехэтажного здания составит более 4 тысяч квадратных метров. Внутри расположатся 10 групповых ячеек на 20–25 мест. В садике предусмотрены спортивный и музыкальный залы, кружковые, кабинеты педагога-психолога и логопеда.

Фасады выполнят в белом цвете с горизонтальными красными полосами, которые подчеркнут отдельные объемы здания и главный вход. Яркие акценты сделают и на окнах. На прилегающей территории появятся игровые площадки с навесами.

Накануне Сергей Собянин открыл новый детский сад на Ангарской улице в районе Западное Дегунино. Трехэтажное здание строилось за счет бюджета города по индивидуальному проекту. Детский сад войдет в состав школы № 2098.

В поселении Московском в ТиНАО построят дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 350 мест с бассейном. В ДОУ организуют обучение в 14 группах: по три группы – для детей младшего и среднего возрастов, а также по четыре группы – для детей старшего и подготовительного возрастов.