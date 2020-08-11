Детский сад на 200 мест построят в поселении Филимонковском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Детский сад на 200 мест появится в поселении Филимонковском в ТиНАО, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на Мосгосстройнадзор.

Он будет построен за счет средств, выделенных инвестором. В настоящее время выдано разрешение на строительство, действие которого завершится 29 мая 2021 года.

Его построят в составе жилого комплекса. Здание будет состоять из трех этажей. Детский сад будет находиться в пешей доступности от деревни Староселье и других близлежащих населенных пунктов.

Таким образом, будет решена проблема доступности детского образовательного учреждения для местных жителей. Сейчас им приходится преодолевать четыре километра, чтобы добраться до ближайшего детского сада.

Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко сообщил, что на всех стадиях строительства будут организовываться проверки его качества. Инспекция будет осуществляться специалистами Центра экспертиз.

"График проверок объекта будет утвержден после получения извещения о начале строительства", – сказал Антосенко.

Сообщается, что детский сад будет предназначен для младших, средних и старших групп детей в возрасте от трех до семи лет. Для каждой группы будут организованы игровой зал, комната для сна, раздевалка, буфет и туалет.

Помимо этого, в детском саду оборудуют дополнительные помещения для занятий с детьми, прачечную и медицинский блок. На территории рядом с детским образовательным учреждениям создадут игровые площадки, а также физкультурную и хозяйственно-бытовую зоны.

Детский сад будет оборудован и для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее стало известно, что детское образовательное учреждение на 275 мест построят в поселении Рязановское. Здание возведут недалеко от деревни Алхимово. Общая площадь здания составит более 3,5 тысячи квадратных метров.