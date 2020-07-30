Субсидии на установку шлагбаумов во дворах домов выделят в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что для ТиНАО выделят средства на субсидии по установке шлагбаумов во дворах. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Специалист объяснил, что действующие правила предоставления субсидий охватывали все территории города за исключением Троицкого и Новомосковского округов. За счет этого механизма были установлены почти 950 заграждений.

Порядок софинансирования установки шлагбаумов на придомовых территориях ТиНАО согласован на основе постановления правительства Москвы от 28 июля. В документе указано, что разместить заграждения можно будет только по решению собственников дома.

Данное решение впоследствии надо будет согласовать в совете депутатов городского округа или поселения. На установку шлагбаумов будут выделять 100 тысяч рублей.

Как заявил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов, для получения субсидии гражданам необходимо будет обратиться в администрацию района по месту жительства.

Согласно данным за 2019 год, в столице снизилось число незаконно установленных шлагбаумов. По словам заместителя мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, в сравнении с 2018 годом оно уменьшилось в два раза.

