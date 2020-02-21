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Авто

15:54

В Мосгордуме поддержали возможный запрет парковки грузовиков во дворах домов

город транспорт авто парковки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников заявил о целесообразности предложения Минтранса России о полном запрете парковки грузовиков во дворах жилых домов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Предложение министерства транспорта состоит в том, чтобы всем грузовым автомобилям, независимо от их веса, было запрещено парковаться во дворах. Я бы такой запрет поддержал. У меня и у коллег, которые сегодня принимали участие в обсуждении, единое мнение о том, что дворы – это для жителей", – заявил Семенников.

С 1 января 2020 года вступил в силу приказ Минтранса, согласно которому коммерческий грузовой транспорт и транспорт для перевозки пассажиров не может быть оставлен во дворах жилых домов. При этом санкции за нарушение приказа пока не определены.

"Для Москвы это очень актуальная проблема, большое количество обращение жителей о том, что во дворе паркуются грузовые автомобили, автобусы, такси, причем не только в дневное время, но и в ночное время", – добавил депутат.

Ранее специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) заявили о разработке схем тупиковых дворов. Подобный вариант строительства, как считают эксперты, позволит обезопасить придомовые территории и лишить водителей возможности объезжать пробки.

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