ЦОДД предлагает ограничить возможность объезда заторов по дворам

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предлагает создать в Москве тупиковые дворы, чтобы лишить водителей возможности объезжать заторы на дорогах в жилой зоне. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы уже занимаемся и разрабатываем такие типовые схемы, чтобы обеспечить безопасный переход через проезжую часть, потому что у нас некоторые дворы проездные и этим пользуются водители, которые объезжают пробки. Мы предлагаем сделать их тупиковыми", – заявил замруководителя ЦОДД Александр Ходаков.

Кроме того, в организации рассматривают инициативу, согласно которой пешеходные переходы могут приподнять и обозначить соответствующими знаками.

На данный момент, в свете возросшего количества ДТП из-за движения грузового автотранспорта по жилым дворам, разрабатываются проекты по организации тупиков во дворах с учетом типологии территории. Новые схемы позволят упорядочить движение транспорта и порядок парковки.

Проекты норм, ограничивающих движение по дворам, предположительно, будут представлены до конца 2020 года.

Ранее специалисты ЦОДД рассказали, что в 2019 году в Москве выявили более 70 нарушений парковки. Автовладельцы оставляют свои автомобили на площадках для спецтехники, что чревато потенциальными проблемами в случае чрезвычайной ситуации.

