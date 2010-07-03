Придомовая территория у Дома архитекторов превратилась в трассу

Придомовая территория превратилась в трассу на Ростовской улице
Жители дома № 5 по Ростовской набережной, известного как Дом архитекторов, беспокоятся о своей безопасности. Дорога рядом с их подъездами неожиданно превратилась из придомовой территории в шоссе, передает телеканал Москва 24.
Председатель совета дома Ирина Ревокатова объяснила, что во время межевания был сделан проект и территорию дома уменьшили с 1,12 гектара до 0,71. Остальное отдали под проезжую часть.
С тех пор автомобильное движение во дворе стало очень плотным. Кроме того, там произошло несколько аварий. В частности, водитель не смогла войти в поворот, задела припаркованные автомобили, а затем ее машина перевернулась. После этого случая местные жители хотели поставить шлагбаум. Но сделать этого они не могут, ведь территория около дома является проезжей частью.
Также были случаи, когда людей сбивали у подъезда. Вдобавок некоторые автомобилисты оставляют на дороге свои машины: парковка здесь бесплатная. У жителей же не остается места, где оставить свои автомобили. Появились знаки, запрещающие парковку, но это только добавило неприятностей.
Жительница дома Дарья Борщевская рассказала телеканалу, что эвакуатор работает как минимум три раза в день.
"Естественно, этим службам известно, что это двор, в котором паркуется в пять рядов вся округа. Более того, эвакуатор увозит не только машины жителей нашего дома, резидентов, он увозит даже у нас на глазах..." – поделилась она.
Заместитель руководителя дирекции ГКУ "ЦОДД" Сергей Назаров отметил, что парковка там действительно есть – на соседних улицах – Плющихе и в 7-м Ростовском переулке.
"Но касательно данного участка, там расположить парковки, к сожалению, не представляется возможным. Минимальная ширина его в самом узком сечении – 5 метров. А движение там организовано двухстороннее, то есть это затруднит не только проезд местным жителям, но, если это будет необходимо, проезд для автомобилей экстренных служб", – сказал он в беседе с телеканалом Москва 24.
В департаменте городского имущества, Росреестре и Москомархитектуре пока не ответили, почему у горожан отобрали часть территории. Выяснилось, что забрать его можно даже без разрешения местных жителей.
"Проблема в том, что даже если жители и знают, что у них проводится межевание их придомовой территории, они не могут пока повлиять на то, как она производится. Они все уже узнают по факту", – констатировала юрист, директор АНО "Организация народного контроля" Наталья Чернышева.
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