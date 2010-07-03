В Москве стало вдвое меньше незаконных шлагбаумов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стали реже устанавливать незаконные ограждения. Об этом сообщил заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"Сегодня мы наблюдаем положительные результаты работы, связанной с профилактикой правонарушений. В столице стали реже устанавливать незаконные ограждающие устройства – шлагбаумы и заборы. С начала 2019 года количество фактов самовольного ограничения доступа на земельные участки общего пользования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось в два раза", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства Москвы.

В 2018 году лидером по числу незаконных ограждений стал Центральный административный округ (32 нарушения). В Юго-Восточном нарушений было 27, в Западном – 25. Тогда к административной ответственности привлекли 186 граждан.

В 2019 году Центральный округ переместился на четвертое место. Больше всего случаев самовольного ограничения доступа за этот год зафиксировано в Юго-Восточном округе (22), Восточном (15) и Юго-Западном (14). К ответственности были привлечены 89 нарушителей.

Чтобы согласовать установку ограждения на внутридворовой территории, нужно выполнить несколько условий.

"При наличии межевания квартала собственники проводят общее собрание, получают одобрение Совета муниципальных депутатов, представляют технический проект и организуют круглосуточный доступ во двор для спецтранспорта", – напомнил глава Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.



"Спорная территория": "мания шлагбаумов"

В прошлом году в проекте "Активный гражданин" стартовал пилотный проект "Электронный дом". Он позволяет жителям удаленно принять участие в юридически значимом опросе. Например, проголосовать за или против установки шлагбаума у себя во дворе.

