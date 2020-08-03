Детский сад на 275 мест построят в поселении Рязановском

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Детский сад на 275 мест построят недалеко от деревни Алхимово в поселении Рязановском, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Общая площадь трехэтажного здания составит более 3,5 тысячи квадратных метров. Там расположатся 11 групповых ячеек для детей разных возрастов.

Предусмотрены кружковая комната, медицинский блок, кабинет психолога и логопеда, музыкальный и спортивный залы. У каждой группы будет своя игровая площадка.

Белые фасады здания украсят ярко оформленные оконные проемы и двери. Выразительности придаст витражное остекление спортивного зала. Цветовая гамма позволит зданию вписаться в архитектуру района.

С начала этого года в столице построили 10 детских садов и две школы. К новому учебному году в Москве появится около 6 тысяч мест в детских садах и школах. За период с 2011 по 2019 год в Москве построили 96 школьных зданий и 273 детских сада.