Собянин осмотрел новый детский сад на северо-западе столицы

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Сергей Собянин осмотрел новый детский сад на Волоколамском шоссе, который был возведен в рамках инвестиционного проекта. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Мэр отметил, что около нового детсада построено большое количество спортивных объектов, в том числе стадион "Спартак".

"Рядом строятся большой офисный центр "Ростеха", так что для многих это будет еще и местом труда, и объекты соцкультбыта. В следующем году, надеюсь, что будет запущена школа (строящаяся школа № 727. – Прим. ред.)", – сказал Собянин.

Глава города подчеркнул, что, несмотря на то, что будущая школа, в состав которой войдет детский сад, строится за счет частных инвесторов, обучение в ней будет бесплатным. А посещение детсада будет оплачиваться по установленным городом тарифам, добавил он.

Также мэр выразил благодарность инвесторам, которые занимаются строительством около трети объектов соцкультбыта.

"Что очень важно: школы бесплатные, детские сады – по тем тарифам, которые существуют в городе, доплат никаких не будет дополнительных", – сказал Собянин.

Как отмечается, детский сад на 220 мест планируют открыть в сентябре текущего года. Его начали строить в 2017 году, а завершили в ноябре прошлого года. На сегодняшний день оформляются документы для передачи объекта столичному департаменту образования.

Трехэтажное здание построено по индивидуальному проекту. Для детей будут доступны спортивный и хореографический залы, помещения для развивающих занятий с детьми, а также бассейн. На прилегающей территории обустроили девять детских площадок, универсальную площадку со спортивным комплексом.

Ранее стало известно, что к новому учебному году в Москве появится около 6 тысяч мест в детских садах и школах. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он рассказал, что только с начала этого года в Москве построили семь детских садов и одну школу в общей сложности почти на 2,3 тысячи мест. По его словам, строительные работы продолжаются. За период с 2011 по 2019 год в Москве построили 96 школьных зданий и 273 детских сада.

Кроме того, планируется, что детский сад на 150 мест построят в Рязанском районе столицы. На первом этаже разместятся помещения для детей от трех до пяти лет, столовая, медкабинет и комната охраны. На втором этаже появятся помещение для групп от пяти лет, зал для музыкальных занятий, кружки. На третьем будут заниматься ребята в возрасте от шести лет. Там же будут физкультурный зал, кабинеты психолога и логопеда, административные помещения.