Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 40 корпусов школ и детских садов построят в Москве в 2020 году, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строительства нового учебного корпуса на 400 мест "Школы Новокосино".

По словам мэра, строительство детских садов и школ – одно из первых направлений стройки, которое власти разморозили и начали активно возвращать к жизни.

"Несмотря на какое-то небольшое отставание во время эпидемии, мы планируем в этом году наверстать упущенное и построить около 40 корпусов детских садов и школ. Один из них находится здесь – в Новокосине. Сдача запланирована на август месяц", – подчеркнул Собянин.

Президент компании АО "МСУ-1" Илья Зюбин, выполняющей строительные работы, пообещал мэру, что обеспечит открытие школы 1 сентября. По его словам, работы ведутся в три смены. Он также доложил главе города, что на стройке соблюдается противоэпидемиологический режим: у рабочих измеряют температуру в течение дня, все обеспечены масками.

Мэр, в свою очередь, поручил ему строго следить за этим, подчеркнув, что иначе работать на объекте не получится.

Он добавил, что в новом корпусе будет высокотехнологичная школа для старших классов, оснащенная самым передовым оборудованием, с трансформируемыми помещениями.

Строительство нового корпуса началось в апреле 2019 года. Четырехэтажное здание площадью 7,2 тысячи квадратных метров возводится по индивидуальному проекту.

В феврале текущего года завершился монтаж конструктивной части здания. Работы по внутренней отделке помещений и монтажу внутренних инженерных систем планируется завершить до конца августа.

Новый корпус школы на Новокосинской улице примет первых учеников 1 сентября. В новом здании будут обучаться школьники 7–11-х классов. Особенностью этого корпуса станут лаборатории предпрофессиональных классов. Для этого был закуплен комплект оборудования образовательного проекта "Медицинский класс в московской школе".

Прилегающую территорию благоустроят: построят детские и спортивные площадки с комбинированным покрытием из резиновой крошки и натурального газона.

Финансирование строительства нового корпуса ведется в рамках городской адресной инвестиционной программы Москвы. До конца года планируется построить еще 9 детских садов и 23 школы. С начала 2020 года возведены 8 объектов образования.

Всего с 2011 года в столице построили 280 детских садов и 97 школ. Из них 245 объектов построили за счет городского бюджета, 132 – за счет инвесторов.

Ранее сообщалось, что с начала 2020 года в Москве построили 17 социальных объектов различного назначения. В этот перечень входят семь детских садов, одна школа, одно спортивное сооружение, а также четыре объекта здравоохранения и четыре здания для учреждений культуры.