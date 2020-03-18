Школу для 500 детей построят в Хорошёво-Мнёвниках

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В Хорошёво-Мнёвниках построят общеобразовательную школу на 500 человек. Проект согласован Москомархитектурой.

Здание расположится на улице Шеногина, владении 1, Шелепихинской набережной, владении 34, и войдет в состав жилого комплекса "Сердце Столицы".

Здание будет переменной этажности – от 2 до 4 этажей, общая площадь – порядка 7 тысяч квадратных метров. По форме оно будет напоминать букву "У".

Фасады школы облицуют клинкерным кирпичом коричневого цвета и бетонными панелями светло-серого оттенка. Возле центрального входа на стене размесят циферблат.

Предусмотрены учебные корпуса, хореографический зал, большая столовая, медицинский блок и административные помещения. Входные группы будут иметь витражное остекление.

На прилегающей территории обустроят детские площадки и места отдыха. Там же высадят деревья и кустарники. Концепцию школы разработала проектная организация НЕОКА.

Площадь новых квартир в Мнёвниковской пойме составит порядка 150 тысяч квадратных метров. Строительство будут вести по программе реновации. Строительство новых домов начнется в 2020 году.