Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

16:11

Школу для 500 детей построят в Хорошёво-Мнёвниках

город строительство

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В Хорошёво-Мнёвниках построят общеобразовательную школу на 500 человек. Проект согласован Москомархитектурой.

Здание расположится на улице Шеногина, владении 1, Шелепихинской набережной, владении 34, и войдет в состав жилого комплекса "Сердце Столицы".

Здание будет переменной этажности – от 2 до 4 этажей, общая площадь – порядка 7 тысяч квадратных метров. По форме оно будет напоминать букву "У".

Фасады школы облицуют клинкерным кирпичом коричневого цвета и бетонными панелями светло-серого оттенка. Возле центрального входа на стене размесят циферблат.

Предусмотрены учебные корпуса, хореографический зал, большая столовая, медицинский блок и административные помещения. Входные группы будут иметь витражное остекление.

На прилегающей территории обустроят детские площадки и места отдыха. Там же высадят деревья и кустарники. Концепцию школы разработала проектная организация НЕОКА.

Площадь новых квартир в Мнёвниковской пойме составит порядка 150 тысяч квадратных метров. Строительство будут вести по программе реновации. Строительство новых домов начнется в 2020 году.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика