В Мневниковской пойме построят почти 150 тысяч квадратных метров жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Площадь новых квартир в Мневниковской пойме составит порядка 150 тысяч квадратных метров. Строительство будут вести по программе реновации, как сообщает Агентство "Москва".

"В настоящее время на территории Мневниковской поймы по адресу улица Нижние Мнёвники, владение 62А, в рамках программы реновации проектируется квартал площадью 290 тысяч квадратных метров", – сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

По словам руководителя ведомства Рафика Загрутдинова, строительство новых домов начнется в 2020 году. На данный момент идет разработка проекта жилого комплекса и необходимой социальной инфраструктуры. В целом работы планируют завершить в 2022 году.

В департаменте уточнили, что количество комнат и жилой площади в новых домах будет не меньше тех, что были у жильцов сносимых домов. Кроме того, здания адаптируют для маломобильных граждан – специальные места для инвалидов будут и на плоскостных парковках рядом со строениями.

На первых этажах жилой застройки планируется оборудовать объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В частности, речь идет о магазинах, аптеках, кружках для детей.

Новые квартиры по программе реновации в районе Хорошёво-Мнёвники получат жители 156 жилых домов. Кроме того, проектом предусмотрено создание дошкольного учреждения на 275 мест и школы на 625 мест. Наконец модернизации подвергнется транспортная система района – здесь появятся две новые станции метро, а также ТПУ "Мнёвники" и "Терехово".

Ранее глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин заявил, что в столице завершили расселение 31 дома по программе реновации. В новостройки официально заселилось более 14 тысяч человек, еще 8 тысяч пока не завершили процесс переезда.

