Суперсервис для участников программы реновации поэтапно введут в 2021 году

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Суперсервис для участников программы реновации планируют поэтапно внедрить в Москве в 2021 году. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Система будет заточена сразу под несколько услуг, связанных с переселением в новые комфортные дома.

"Суперсервис для жителей будет создан в три этапа. Первый этап уже реализован: на сайте mos.ru размещены интерактивные инструкции по расселению", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По словам специалиста, второй этап ознаменуется персонификацией интерактивных инструкций для каждой конкретной жизненной ситуации. Завершится внедрение суперсервиса полным переводом услуг в электронный формат.

Электронная интерактивная инструкция "Переезд по программе реновации", уже действующая на портале mos.ru, включена в суперсервис. В инструкции объясняются ключевые вопросы по программе реновации.

