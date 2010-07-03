На mos.ru появилась пошаговая инструкция переезда по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Информационный сервис для желающих переехать в новостройку по программе реновации появился на портале мэра и правительства Москвы. Он расскажет о необходимых документах, об организации переезда в равнозначную квартиру, как докупить дополнительные квадратные метры и многое другое.
"Главное преимущество данного сервиса в том, что пользователь может получить персональную пошаговую инструкцию. Для этого системе необходимо задать определенные параметры, которые отражают жизненную ситуацию человека. Например, является ли он собственником жилья или владеет им на правах социального найма, куплена ли квартира в ипотеку, или это жилье без обременений", – рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.
Задать интересующий вопрос можно на портале mos.ru в разделе "Переезд по программе реновации", авторизация для этого не нужна. К настоящему моменту в сервисе доступны 24 персональных сценария, которые содержат в себе онлайн-инструкции, сервисы и сайты необходимых организаций.
Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.
В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.
"Это наш город": выставка проектов планировки кварталов в рамках программы реновации
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